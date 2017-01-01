В Краснодаре внедорожник врезался в троллейбус

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44bcf30036e68d7c3a5650e19d81db20 В Краснодаре внедорожник врезался в троллейбус В Краснодаре 31 декабря произошло ДТП с участием внедорожника и троллейбуса.

Фотографии с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на улице Старокубанской. По данным очевидцев, внедорожник проехал на красный сигнал светофора и влетел в троллейбус.

Сообщается, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травмы. В связи с этим ему потребовалась медицинская помощь. В троллейбусе никто не пострадал, сообщается в группе «Автомобильный Краснодар» в соцсети «ВКонтакте».

  • 5fa159bf02a49b75a1efefa73dd11c63 В Краснодаре внедорожник врезался в троллейбус

    b7069af636619cfa1a7e68534b272bff В Краснодаре внедорожник врезался в троллейбус

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