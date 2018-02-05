В Краснодаре внук задушил бабушку

В отношении 31-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

Установлено, что мужчина жил вместе с 76-летней бабушкой в квартире на улице Тюляева. По данным следствия, днем 1 февраля между родственниками возникла ссора. Пожилая женщина указала внуку на чрезмерное употребление им алкоголя. В ответ мужчина начал душить бабушку. Женщина пыталась вырваться, но упала на пол. Тогда злоумышленник придавил ногой лежащую женщину. Через некоторое время мужчина ушел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вернувшись, он обнаружил пострадавшую без признаков жизни и сообщил об этом в полицию, однако не рассказал о преступлении. По заключению судебно-медицинского исследования, женщина умерла от асфиксии.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте. Устанавливаются обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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