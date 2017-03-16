В Краснодаре во дворе дома нашли тело пожилой женщины

В Краснодаре 16 марта пенсионерке стало плохо на улице. Она скончалась.

«В полицию в 13:50 позвонили жители одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Яна Полуяна. Они сообщили, что на проезжей части придомовой территории лежит пожилая женщина. На место выехала следственно-оперативная группа и медики. Установлено, что женщина скоропостижно скончалась. Причины смерти устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На вид погибшей около 70 лет. Ее родственников уже нашли. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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