В Краснодаре во дворе дома нашли тело пожилой женщины

0
0

caf86445ad9b9076827e1e0efd27687f В Краснодаре во дворе дома нашли тело пожилой женщины В Краснодаре 16 марта пенсионерке стало плохо на улице. Она скончалась.

«В полицию в 13:50 позвонили жители одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Яна Полуяна. Они сообщили, что на проезжей части придомовой территории лежит пожилая женщина. На место выехала следственно-оперативная группа и медики. Установлено, что женщина скоропостижно скончалась. Причины смерти устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На вид погибшей около 70 лет. Ее родственников уже нашли. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ