В Краснодаре во дворе дома женщина нашла в петле своего мужа

В Краснодаре 6 марта во дворе частного дома обнаружили тело мужчины.

«По данным следствия, в полицию утром позвонила женщина и сообщила о том, что обнаружила своего 34-летнего мужа повешенным во дворе дома за сараем на спортивном турнике. На место происшествия выехали правоохранители, скорая помощь. Врачи констатировали смерть. По версии следствия, мужчина занимался бизнесом, у него были долги. Он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родственниками», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Западному округу СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Палеев.

По данному факту проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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