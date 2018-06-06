В Краснодаре во дворе многоэтажки сбили девятилетнюю девочку

Авария произошла 5 июня около 13:00 во дворе дома № 216 на улице Сормовской.

По предварительным данным, 21-летняя девушка ехала за рулем Opel Astra через двор. В этот момент из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть вышла девятилетняя девочка.

«В результате ДТП ребенок получил несколько ушибов, пострадавшую доставили в больницу на обследование, после чего направили на амбулаторное лечение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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