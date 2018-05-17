В Краснодаре во дворе многоэтажки трехлетний мальчик попал под колеса машины

Авария произошла 16 мая в 17:50 во дворе дома № 15 на проспекте Знаменского.

По предварительным данным, трехлетний мальчик гулял с отцом, в какой-то момент он выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В этот момент там ехал Volkswagen, которым управлял 47-летинй мужчина, он наехал на ребенка.

«В результате аварии мальчик получил перелом голеностопа, его доставили в больницу на обследование», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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