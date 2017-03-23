В Краснодаре во время акции «Час Земли» проведут велопробег

В Краснодаре 25 марта пройдет велопробег, посвященный международной экологической акции «Час Земли».

В нем примут участие представители волонтерских центров, студенты вузов, члены регионального отделения Русского географического общества под руководством Ивана Чайки, молодежь. Организатором выступила Общественная палата Краснодарского края.

Участники могут зарегистрироваться в 19:30. В 20:00 запланирован флешмоб. Велопробег начнется в 20:30. Маршрут участников пройдет по Кубанской набережной от моста Поцелуев до Тургеневского моста и обратно.

Всех участников призывают украсить свои велосипеды фонарями и маячками, а одежду — светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 марта временно отключат от электроснабжения внешнюю архитектурную подсветку восьми административных зданий. По мнению экспертов, суммарная экономия мощности после отключения на этих объектах составит 161,5 кВт.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам регионов страны и призвал принять участие в акции «Час Земли».

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