В Краснодаре во время демонтажа шашлычная продолжила жарить мясо

В непосредственной близости от работающей циркулярной пилы на мангале готовилась очередная партия шашлыка, а в киоске шла торговля пирожками, лепешками и чебуреками.

В Прикубанском округе Краснодара снесли самовольно возведенную постройку у Западного трамвайного депо. В 50 м от него несколько лет работала шашлычная.

Постройку установили на принадлежащем городу участке без соответствующей документации. Суд признал строение самовольно возведенным и вынес решение о его сносе. Демонтаж шашлычной проводился под контролем судебных приставов и представителей администрации города. К разбору металлоконструкций в итоге подключились и представители должника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В настоящий момент решение суда исполнено в полном объеме.

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