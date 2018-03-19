В Краснодаре во время дорожного конфликта водитель случайно ударил ребенка

19 марта в 15:49

Инцидент произошел 18 марта около 22:00 на улице Бершанской.

В полицию обратилась семейная пара с заявлением о дорожном конфликте. По предварительным данным, два водителя не поделили дорогу, произошел словесный конфликт, во время которого один из водителей через открытое переднее левое окно попытался ударить оппонента, при этом случайно задел семимесячного ребенка, который находился в машине.

«Ребенок серьезно не пострадал, родители отвезли его на обследование. Врачи зафиксировали у него ушиб левой щеки. Справку об этом заявители приложили к заявлению. Они запомнили номера машины, на которой был второй участник конфликта. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, после которой примут процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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