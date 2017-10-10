В Краснодаре во время дорожного конфликта водитель выстрелил в лицо мужчине

10 октября в 13:24

По факту происшествия полиция начала проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставили двух местных жителей. При разбирательстве полицейские установили, что 9 октября на пересечении улиц Северной и Севастопольской между 27-летним водителем автомобиля Mazda и 33-летним водителем машины Volkswagen возник дорожный конфликт. Его причиной стало перестроение машин на проезжей части. Во время ссоры мужчины вышли на улицу, между ними началась драка. Один из водителей достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо своему оппоненту, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Очевидцы вызвали бригаду медиков. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом — переломом основания черепа, открытая черепно-мозговая травма. Второй участник конфликта, получивший телесные повреждения, тоже обратился к врачам.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли травматический пистолет. Установлено, что владелец оружия имеет официальное разрешение. Сейчас по факту проводят проверку. По результатам примут процессуальное решение.

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