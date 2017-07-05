В Краснодаре во время купания в фонтанах пострадали три человека

Госпитализировали двоих детей, а также 18-летнего парня.

Первый несчастный случай в этом году на фонтане был зарегистрирован 14 мая. Во время купания на Театральной площади водой из фонтана отравился 18-летний местный житель. Его госпитализировали с площади с диагнозом «Пищевое отравление». Второй случай произошел 6 июня. Пятилетний мальчик из Архангельской области купался в фонтане на Театральной площади, поскользнулся, упал и получил ушибленную рану головы. Его отвезли в больницу.

«Третий несчастный случай произошел 2 июля около кинотеатра «Аврора». Девятилетняя девочка упала и ударилась головой, ее госпитализировали с диагнозом «ушибленная рана головы»», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В 2016 году за весь период работы городских фонтанов — с мая по конец октября — полицией было зарегистрировано 71 сообщение о купании детей в фонтанах. В 2017 году таких сообщений правоохранители получили уже 48. В 2016 году произошло два случая травмирования детей на фонтанах, оба произошли в августе. В первом случае 14-летняя девочка на Театральной площади получила перелом берцовой кости, во втором — девятилетняя девочка ушибла локоть возле кинотеатра «Аврора».

В полиции напомнили, что купание в городских фонтанах запрещено. За это может грозить административная ответственность по ст. 2.2 закона № 608 Краснодарского края о запрете на купание в местах, где выставлены щиты с информацией об этом, и штраф в размере 1 тыс. рублей.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в июле 2015 года во время игры в городском фонтане пострадала 11-летняя девочка. Она попала под мощную струю, ей понадобилась помощь хирурга.

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