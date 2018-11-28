В Краснодаре во время ливня подтопило 26 участков дорог

Об этом 28 ноября сообщили в оперативных службах региона.

«Вследствие выпадения осадков на территории Краснодара в ЕДДС города поступило 26 обращений о подтоплении низменных участков проезжих частей автодорог. Для откачки воды привлечено десять единиц водооткачивающей техники муниципального образования», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», циклон принес на Кубань сильный ветер и осадки. В крае экстренное предупреждение из-за дождей продлится до 30 ноября. В Сочи ожидается сильный шторм и подъем уровня воды в реках.

В Северском районе из-за ливня затопило два моста, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую. Из-за непогоды с 12:00 приняли решение свернуть тяжелый механизированный мост в селе Кирпичном Туапсинского района.

В Геленджике во время ливня подтопило четыре дома. В Краснодаре ликвидируют последствия сильного дождя. За уровнем воды в реках Туапсинского района организовали круглосуточный мониторинг.

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