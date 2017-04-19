В Краснодаре во время пожара на парковке загорелся балкон соседнего дома

В Краснодаре 19 апреля в микрорайоне Гидростроителей произошел пожар в недостроенной многоуровневой автомобильной парковке. Огонь перекинулся в квартиру соседней жилой многоэтажки.
Видеозапись с места пожара в социальные сети выложили очевидцы. На записи видно, как горит балкон расположенного возле парковки жилого дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили эту информацию.
«Балкон потушили. Обстоятельства возникновения возгорания в квартире выясняют инспекторы госпожнадзора», — рассказали в ведомстве.
Пожар тушат 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Площадь возгорания составляет около 300 кв. м.
Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 апреля на строящейся многоуровневой парковке в микрорайоне Гидростроителей загорелись деревянные леса.
Пожар уже перебрался на жилой дом! Автор видео @kate_kirman наш хештег #tvoykrasnodar #Краснодар