В Краснодаре во время пожара на парковке загорелся балкон соседнего дома

В Краснодаре 19 апреля в микрорайоне Гидростроителей произошел пожар в недостроенной многоуровневой автомобильной парковке. Огонь перекинулся в квартиру соседней жилой многоэтажки.

Видеозапись с места пожара в социальные сети выложили очевидцы. На записи видно, как горит балкон расположенного возле парковки жилого дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили эту информацию.

«Балкон потушили. Обстоятельства возникновения возгорания в квартире выясняют инспекторы госпожнадзора», — рассказали в ведомстве.

Пожар тушат 12 единиц техники и 48 человек личного состава. Площадь возгорания составляет около 300 кв. м.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 19 апреля на строящейся многоуровневой парковке в микрорайоне Гидростроителей загорелись деревянные леса.

Пожар уже перебрался на жилой дом! Автор видео @kate_kirman наш хештег #tvoykrasnodar #Краснодар

Публикация от Краснодар (@tvoykrasnodar) Апр 19 2017 в 7:03 PDT

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