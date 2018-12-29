Сообщение о возгорании магазина на территории вещевого рынка на улице Новороссийской поступило в МЧС 29 декабря в 13:15.

В 13:16 на место пожара выехали 50 человек, десять единиц техники, а также оперативная группа ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В 13:26 подразделения прибыли на место. Из помещения эвакуировали 18 человек.

В 13:50 ликвидировали открытое горение, в 13:56 объявили о полной ликвидации пожара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщили, что пожар произошел в двухэтажном строении — в магазине гироскутеров.

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