В Краснодаре во время спецоперации на посту ДПС поймали серийных квартирных воров

Троих мужчин задержали на стационарном посту ДПС в станице Елизаветинской.

С октября 2017 года в полицию Краснодара поступило девять сообщений от местных жителей о кражах из квартир и домов. Во всех случаях злоумышленники проникали внутрь через окна или подбирали ключи от замков. Они похищали деньги, ювелирные изделия и ценные вещи. В одной из квартир преступники украли имущество на сумму около 1 млн рублей. В апреле из Новороссийска поступило еще одно сообщение о квартирной краже, похожей на краснодарские. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о краже. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К расследованию подключился уголовный розыск. Оперативники установили личности подозреваемых, автомобиль, на котором они передвигались, и предполагаемый маршрут. Двое из подозреваемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Их уже пытались задержать. Во время преследования они совершили массовое ДТП и оказали активное сопротивление сотрудникам полиции. Поэтому решили провести спецоперацию при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии.

На стационарном посту ДПС в станице Елизаветинской при въезде в Краснодар разыскиваемый автомобиль заблокировали и задержали находящихся в нем троих мужчин в возрасте от 28 до 44 лет. Они не успели оказать сопротивление, их доставили в отдел. Во время обыска правоохранители обнаружили часть похищенного. Подозреваемых поместили под стражу. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 20 апреля на въезде в Краснодар произошла стрельба — сотрудники сразу нескольких служб провели операцию по задержанию на Елизаветинском посту.

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