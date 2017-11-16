В Краснодаре во время учений «штурмовали» торговый центр

Во время масштабных учений по противодействию терроризму сотрудники ФСБ вместе со следователями, спасателями и полицейскими освобождали условных заложников.

По легенде учений, один из крупных торговых центров города заняли террористы, там под прицелом удерживали заложников. Силовики взяли в оцепление здание, после безрезультатных переговоров оперативники пошли на штурм.

Масштабные учения по противодействию терроризму провели в несколько этапов. Правоохранители в тесной связке в течение нескольких недель прорабатывали совместный план действий, чтобы предотвратить любую угрозу в местах массового скопления людей.

Службы оттачивали действия даже ночью. Для этого потребовалось ненадолго ограничить движение в центре Краснодара. Проводили и учения на открытых полигонах. Все для того, чтобы в случае угрозы действовать максимально быстро и слажено. По итогам учений было решено, как усилить антитеррористическую защиту города. Помимо прочего, правоохранители жестко отслеживают миграционные потоки.

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