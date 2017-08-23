В Краснодаре во время выборов ЗСК будут обеспечивать порядок 200 казаков

К работе готовы 324 избирательных участка.

Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов на заседании в администрации Краснодара.

К охране общественного порядка в день выборов 10 сентября будут привлечены более 1,2 тыс. полицейских и более 200 казаков-дружинников.

На период подготовки и проведения выборов во всех отделах полиции Краснодара будут дежурить следственно-оперативные группы, в состав которых будут включены кинологи, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

Интервью с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко смотрите здесь.

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