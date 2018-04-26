В Краснодаре во второй раз пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Мероприятие состоится в Парке 30-летия Победы 15 и 16 сентября.

«В этом году вас ждет множество треков — разделов фестиваля — с расширенной программой. Найдутся они на любой вкус: биотехнологии и космос, экология и виртуальная реальность, криптовалюты и искусственный интеллект, adults only и цифровое право (и это далеко не все). ТОП-лекторий насытит жажду знаний, а каждый лектор, коих у нас огромное количество, будет анонсирован отдельно», — говорится на странице Geek Picnic в Facebook.

Гости фестиваля смогут принять участие в киберспортивном турнире с призовым фондом, посмотреть за боями роботов или перформансами.

Фоторепортаж о том, как прошел первый Geek Picnic в Краснодаре, смотрите здесь.

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