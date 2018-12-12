В Краснодаре водитель-экспедитор украл телевизоры, подменив их на доски и мусор

Злоумышленник украл восемь телевизоров, его задержали благодаря системе ГЛОНАСС.

В полицию Краснодара обратился руководитель одной из фирм из поселка Калинино. Он рассказал о хищении товара. Оказалось, что фирма купила в магазине электроники восемь телевизоров на 250 тыс. рублей. Спустя время водитель-экспедитор на грузовом автомобиле доставил коробки с товаром, но в них оказалась старая неисправная техника и деревянные доски, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Водителя-экспедитора, который оказался ранее судимым 37-летним уроженцем Крымского района, опросили. Он отрицал свою причастность к краже.

Оперативники выяснили, что грузовик оборудован системой ГЛОНАСС, установили единственное место долговременной стоянки машины в Краснодаре до выгрузки товара. В течение четырех часов автомобиль стоял на парковке для большегрузов на Восточном обходе. При этом водитель не смог объяснить причины такой длительной стоянки.

Через время злоумышленник признался, что заранее подготовился к краже техники, поменял новые телевизоры на старые, добавил деревянные бруски и мусор, восстановил целостность вскрытых им упаковок, после чего передал товар заказчику. Он успел продать украденную технику незнакомым ему дальнобойщикам.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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