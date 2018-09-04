В Краснодаре водитель фирмы украл из цеха кожу для обивки мебели

Полицейские задержали сотрудника организации.

В полицию с сообщением о пропаже со склада кожи для обивки мебели обратился руководитель фирмы на улице Одесской. Правоохранители установили, что стоимость украденных заготовочных материалов составляет 42 тыс. рублей, при этом никаких следов взлома входной двери выявлено не было. Вместе с имуществом организации пропали документы, подтверждающие трудоустройство водителем 43-летнего местного жителя, который в этот день на работу так и не вышел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий версия причастности к преступлению работника организации подтвердилась. После задержания мужчина сознался в содеянном, объяснив поступок неприязненными отношениями с работодателем. По его словам, кражу он совершил в состоянии алкогольного опьянения и не собирался продавать кожу. Мужчина просто хотел создать руководителю сложности в бизнесе.

Злоумышленник выбросил похищенное имущество на территории Юбилейного микрорайона. Известно, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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