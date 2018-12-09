В Краснодаре водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом

Авария произошла утром 9 декабря на Восточном обходе.

«Около 9:00 36-летний житель Динского района за рулем Ford Transit двигался по трассе М4 «Дон» в сторону Джубги. На 1328-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с груженым асфальтной смесью КамАЗом, которым управлял 36-летний работник компании, проводящей ремонт на этом участке дороги», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обоих водителей госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии, водитель Ford, находится в бессознательном состоянии.

Полиция проводит проверку.

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