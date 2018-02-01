В Краснодаре водитель иномарки заснул за рулем и врезался в столб

01 февраля в 11:57

ДТП произошло 1 февраля около 7:00 на улице Ставропольской.

«Мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, двигался по Ставропольской в сторону Димитрова. По его словам, он уснул за рулем. В районе Восточного депо водитель наехал на бордюр и врезался в столб электропередачи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии машина перевернулась. Мужчину доставили в больницу с различными травмами и сотрясением мозга. По данным полиции, автомобиль ему не принадлежит.

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