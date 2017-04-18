В Краснодаре водитель легковушки избил маршрутчика зеркалом

В Краснодаре в апреле на улице Ставропольской подрались два водителя. Возбудили уголовное дело.

В полицию 13 апреля около 11:00 позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Ставропольской дерутся двое водителей. На месте выяснилось, что 54-летний житель Краснодара ехал на минивэне по средней полосе, за ним в крайнем правом ряду ехала маршрутка. Водитель легковушки решил перестроиться, чтобы припарковаться, и подрезал маршрутку, за рулем которой был 49-летний житель Республики Адыгея.

Обе машины остановились, мужчины начали выяснять отношения. Словесная перепалка переросла в драку. Водители обменялись взаимными ударами по лицу. После этого водитель легковушки отломал от маршрутки зеркало бокового вида и ударил им оппонента, повредив ему палец на руке. Пострадавшего пришлось госпитализировать, его оппонент также обратился за медицинской помощью. После этого оба участника конфликта написали заявления в полицию о причинении вреда здоровью и предоставили заключения медицинских экспертиз.

«В отношении водителя минивэна уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В отношении второго участника конфликта еще проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Источник