В Краснодаре водитель наехал на пешехода, пытаясь сбежать от ГИБДД

Ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

В полиции Краснодара рассказали подробности инцидента, который случился на днях на улице Мира. Рядом с управлением судебного департамента водитель кроссовера наехал на одного пешехода, а другого едва не протащил на капоте.

Несколько мужчин стали живой преградой на пути нарушителя парковки. Он оставил иномарку на тротуаре. Активисты вызвали сотрудников ГИБДД, но водитель решил уехать до того, как автоинспекторы составят протокол.

Нарушителю выписали штраф за неправильную парковку. Сейчас полицейские ждут результатов медэкспертизы, которая покажет, насколько сильно пострадал пешеход.

Водитель, в свою очередь, написал встречное заявление, поскольку активисты, пытаясь остановить машину, ее повредили. По этому факту полиция назначила проверку.

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