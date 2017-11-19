В Краснодаре водитель погиб в ДТП на Ростовском шоссе

Авария произошла 19 ноября. Два автомобиля столкнулись на встречке.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, один из водителей резко свернул на встречную полосу. Это произошло на Ростовском шоссе в районе улицы Солнечной. В результате лобового столкновения погиб 36-летний мужчина. По предварительным данным, еще один человек госпитализирован.

Очевидцы предполагают, что причиной случившегося могло быть то, что одному из водителей стало плохо во время движения, сообщает «ЧП Краснодар».

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