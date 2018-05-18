В Краснодаре водитель сбил пешехода на улице Северной и уехал

Авария произошла 18 мая в 3:45.

По предварительным данным, неустановленный автомобиль ехал по улице Северной со стороны Брюсова в сторону Кропоткинской и напротив дома № 177/4 сбил пешехода, который шел через дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«После наезда автомобиль скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадал пешеход — 37-летний местный житель, его госпитализировали», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Полиция устанавливает машину и личность водителя.

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