В Краснодаре водитель-стажер обманул клиентов турфирмы с путевками на море

Парень представлялся сотрудником компании и брал деньги за несуществующие путевки.

В полицию Карасунского округа Краснодара с заявлениями о мошенничестве со стороны лжесотрудника одной из туристических фирм обратились четверо местных жителей. По их словам, с апреля по июль в Интернете они нашли объявление с предложениями отдыха на Черноморском побережье. Договорившись о приобретении путевок с менеджером, краснодарцы оплатили поездки, стоимость которых составляла от 16 тыс. рублей до 48 тыс. рублей.

Спустя несколько дней менеджер по продажам перестал отвечать на звонки, так и не выполнив взятые на себя обязательства. В офисе фирмы выяснилось, что злоумышленник никогда официально в компании не работал, а в апреле всего лишь проходил краткосрочную стажировку в должности водителя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Личность подозреваемого установили, его задержали на одной из улиц Краснодара. Им оказался 24-летний житель Брюховецкого района. При задержании он начал отрицать свою причастность к преступлению.

Расследование продолжается.

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