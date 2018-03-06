В Краснодаре водители сняли видео о том, как проехали по тротуару

Полиция проводит проверку после появления в соцсетях видеоролика. На кадрах, снятых самими нарушителями, видно, как две дорогие иномарки друг за другом едут прямо по тротуару Кубанской набережной.

Пешеходам приходится останавливаться и прижиматься к бордюру, чтобы не угодить под колеса кортежа. За кадром слышны громкая музыка и смех.

«Будут установлены личности правонарушителей. Они будут привлечены к административной ответственности. Водителям, допустившим движение по пешеходной зоне, грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей», — сказал руководитель пресс-группы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Судя по комментариям в соцсетях, некоторые пользователи такое нарушение правил дорожного движения считают ярким шоу и даже приглашают команду лихачей в другие города. Но более разумные граждане считают: подобное поведение недопустимо.

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