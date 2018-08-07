В Краснодаре водители за нарушение правил ПДД отдали больше 500 млн рублей

О работе за прошедшую часть 2018 года 7 августа рассказал главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

Приставы пополнили бюджет государства и вернули заемщикам в общей сложности 13 млрд рублей. Такую сумму по решению суда они забрали у тех, кто не платит по квитанциям.

В крае увеличилось число должников, но и сумма, которую они погасили после вмешательства приставов, тоже выросла. Например, за коммунальные услуги уже бывшие неплательщики вернули около 170 млн рублей, а за нарушение правил дорожного движения только в Краснодаре водители отдали больше 500 млн рублей.

«В этом году нагрузка на судебного пристава — почти 600 исполнительных производств. Это почти на 100 больше, чем в прошлом году. В среднем у каждого пристава находится на исполнении более 2,5 тыс. производств», — сказал Александр Кумиров.

Общий долг жителей края судебные приставы оценивают в 305 млрд рублей. Возвращать деньги помогает, например, запрет для неплательщиков на выезд за границу. С начала года 120 тыс. кубанцев потеряли билеты на самолет именно из-за непогашенных займов. Также судебные приставы могут в счет долга забирать имущество.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приставы планируют взыскать с вдовы главаря банды Цапков более 30 млн рублей.

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