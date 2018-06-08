В Краснодаре водителям напомнили о правилах пересечения ж/д переездов

08 июня в 07:56

Сотрудники ГИБДД раздавали листовки с правилами дорожного движения.

С начала года на Кубани зафиксировано около 1 тыс. нарушений на таких участках. На этот раз обошлось без штрафов. Но обычно водителям грозит серьезная ответственность.

«Предусматривается наказание в виде штрафа от 1 тыс. рублей либо лишение права управления транспортным средством от трех до шести месяцев. При повторном нарушении правил проезда ответственность уже — лишение прав сроком на год», — рассказал старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД РФ по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Акцию приурочили к международному дню безопасности на ж/д переездах. В Краснодарском крае их сейчас 370. Это объекты повышенной опасности. Водителям нужно быть особо внимательными, не допускать заторов и следить за сигналами светофоров.

Профилактические беседы инспекторы провели также в автошколах региона.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник