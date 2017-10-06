В Краснодаре волонтеры прошли обучение к Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Региональный тренинг прошел в Краснодаре со 2 по 5 октября на базах Кубанского государственного технологического университета и Кубанского государственного медицинского университета.

Обучение волонтеров фестиваля проходило в три этапа: ориентационное, функциональное, объектовое. Каждый из них был направлен на подготовку добровольцев для работы на международном мероприятии, формирование у команды навыков межкультурной коммуникации и развитие ключевых компетенций.

«Мы постарались затронуть важные темы для волонтеров, помочь им понять свою роль в успехе проведения фестиваля. Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтер, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития», — отметили организаторы тренинга.

Программу подготовки волонтеров реализует Ассоциация волонтерских центров России, обучение проводят 14 тренеров, имеющих опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

Ранее подобное обучение по программе «Городские волонтеры» прошли более 100 добровольцев из Сочи.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в олимпийской столице с 15 по 22 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

Вернуться на ленту

Источник