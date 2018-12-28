Полицейские задержали приезжего из Абхазии, который подозревается в серии карманных краж.

В полицию обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о пропаже кошелька. Женщина рассказала, что ехала в трамвае и разговаривала по мобильному телефону. В это время она не следила за своей сумкой, а в конце поездки обнаружила, что у нее пропал кошелек с 7 тыс. рублями и банковской картой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Стражи порядка просмотрели видеозаписи с камер, установленных в салоне трамвая, и составили ориентировку на предполагаемого преступника. Похитителя задержали на одной из улиц краевого центра. Подозреваемым оказался 32-летний гражданин Абхазии.

Мужчина сказал, что деньги он потратил, а банковскую карту потерпевшей оставил себе в качестве талисмана. Выяснилось, что он совершил еще шесть карманных краж в общественном транспорте. Для этого он специально приезжал в Краснодар из Абхазии и каждый раз останавливался в хостелах.

Против мужчины возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Карманнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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