В Краснодаре вор попал на видеокамеры, когда катил угнанный велосипед в ломбард

В краевой столице в ноябре поймали велосипедного вора и его сообщника.

В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что у него украли велосипед — он приехал к знакомой в гости, оставил его возле многоэтажки на улице Ставропольской. На место приехали полицейские, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили преступника. Оказалось, что злоумышленник похитил велосипед и направился с ним в ломбард.

Выяснилось, что кражу совершил ранее судимый за аналогичное преступление и грабеж 25-летний уроженец Армавира, живущий сейчас в поселке Знаменском. Для сбыта похищенного велосипеда он привлек своего 20-летнего знакомого. Вместе они выручили 4, 5 тыс. рублей, обоих задержали и доставили в отдел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отношении одного подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, в отношении второго — рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о приобретении или сбыт имущества, добытого преступным путем. Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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