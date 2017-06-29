В Краснодаре вор ударил водителя молотком по голове и забрал деньги

В краевой столице в июне полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении.

В полицию позвонил 52-летний местный житель. Он рассказал, что находился в салоне своего автомобиля возле рынка на улице Новороссийской. К машине подбежал неизвестный, через открытое окно ударил его несколько раз молотком по голове, после чего выхватил из рук сумку с документами, мобильным телефоном и деньгами и сбежал. Ущерб составил 100 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские составили ориентировку, через несколько дней подозреваемого задержали, им оказался 23-летний уроженец Успенского района. Он сознался в краже и рассказал, что деньги потратил, а сумку с документами и телефон выбросил.

Возбудили уголовное дело о разбое. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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