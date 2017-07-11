В Краснодаре вор украл велосипед, оставленный у входа городской телекомпании

Преступление произошло днем, вор попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник доказал, что если очень хочется, то и свидетели не страшны, и охранник, и камеры наблюдения. На улице Рашпилевской мужчине приглянулся чужой велосипед. Он смелой походкой проходит мимо припаркованных машин напрямую к цели. Вокруг ходят люди, а за действиями мужчины со всех сторон следят видеокамеры. Но складывается впечатление, что он совсем забыл про их существование. Наглость злоумышленника, конечно, удивляет. Буквально через секунду вор уезжает с места преступления верхом на велосипеде.

В полиции уже возбудили уголовное дело за кражу. Ведется розыск. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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