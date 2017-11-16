В Краснодаре вор заснул в подсобке на месте преступления

Его разбудили полицейские и задержали с поличным.

В полицию обратилась жительница проезда Новгородского, она рассказала, что во дворе ее частного дома находится неизвестный мужчина. Полицейские на месте застали гражданина, который держал в руках обувь, куртку и сумку, принадлежащие хозяйке дома.

Оказалось, что эти вещи лежали в открытом подсобном помещении, сумма ущерба могла бы составить около 2 тыс. рублей. Мужчина был пьян, оказалось, что это 36-летний гражданин без определенного места жительства. В отделе он рассказал, что забрался в подсобку, несколько часов проспал там, а проснувшись, не успел убежать. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. В Краснодар злоумышленник приехал из Кореновска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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