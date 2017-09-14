В Краснодаре воры обокрали три квартиры на 5 млн рублей

Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

В полицию с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в частный дом, отжав пластиковое окно. Он украл деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастны двое мужчин. Спустя несколько дней 46-летнего и 36-летнего жителей Ростова-на-Дону задержали на одной из улиц Краснодара, куда они приехали для совершения очередного преступления.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к совершению еще двух квартирных краж, где общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

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