Авария произошла 24 декабря в 12:40 на улице Магистральной в станице Елизаветинской.

По предварительным данным, водитель Honda ехал со стороны улицы Молодежной в сторону Садовой и на пересечении с улицей Виноградной наехал на восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Ребенка с травмами госпитализировали, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Обстоятельств ДТП устанавливаются.

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