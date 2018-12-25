Авария произошла 24 декабря в 12:40 на улице Магистральной в станице Елизаветинской.
По предварительным данным, водитель Honda ехал со стороны улицы Молодежной в сторону Садовой и на пересечении с улицей Виноградной наехал на восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Ребенка с травмами госпитализировали, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Обстоятельств ДТП устанавливаются.
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