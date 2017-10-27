В Краснодаре воспитанники храма Рождества Христова получили шахматы

Православные классы получили в распоряжение не только шахматы, но и специальные часы, учебную литературу и демонстративную доску.

С детьми в течение года будут заниматься профессиональные тренеры. Свои успехи ребята продемонстрируют на городских и краевых соревнованиях.

«По результатам учебного года, у нас в этом году принимают участие 175 школ. Три школы смогут получить компьютерные классы, ценные призы, преподавателей, и школа-победитель поедет на всероссийские соревнования по шахматам в город Дагомыс», — сказал президент шахматной федерации Краснодарского края Владимир Сметана.

На Кубани активно развивается всеросийский проект «Шахматы в школах». В рамках программы учителя проходят специальную подготовку, чтобы обучать школьников интеллектуальной игре. Занятия носят факультативный характер, оценки на таких уроках не ставят.

«Передаются в образовательные организации не только шахматы и фигуры, но и серьезный методический шлейф, как мы говорим: методические пособия для учителя, для ребенка, чтобы процесс обучения был занимательным, познавательным, интересным», — рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

«Я очень рад, что у нас в школе есть возможность в свой досуг полноценно заниматься таким интересным видом деятельности, как шахматы», — сказал ученик 11 класса Денис Цокур

Уроки по шахматам станут обязательными во всех российских школах в ближайшие несколько лет.

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