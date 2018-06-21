В Краснодаре восстановили движение трамваев после ДТП с грузовым «Уралом»

Авария произошла в 15:30 на пересечении улиц Северной и Коммунаров.

«По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, за медицинской помощью никто не обращался. Причины столкновения устанавливаются. В настоящее время поврежденный трамвай выталкивают с перекрестка. Еще есть небольшой затор на ветке, через несколько минут движение будет восстановлено», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трамвай ехал по маршруту № 5 в сторону улицы Хакурате. На перекрестке произошло столкновение с аварийным грузовиком, принадлежащим КТТУ. Из-за столкновения у трамвая разбилось боковое стекло в водительской кабине. Движение на ветке было приостановлено.

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