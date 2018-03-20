В Краснодаре восстановили движение в районе Славянской и Красных Партизан

Полностью восстановлено движение трамваев по линии до Западного депо и троллейбусов по улицам Академика Трубилина и Красных Партизан.

Сохраняется ограничение движения трамваев по улице Московской, сообщает пресс-служба КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 марта в Краснодаре из-за повреждения кабелей ограничили движение трамваев и троллейбусов по улицам Московской, Славянской и Красных Партизан. На улице Красных Партизан восстановили движение троллейбусов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник