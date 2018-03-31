В Краснодаре восстановили электроснабжение 68 тыс. жителей

В ночь на 31 марта оно прервалось из-за аварии.
Специалисты возобновили электроснабжение 68 тыс. жителей Краснодар, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
«Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
«Информация о загорание на территории подстанции не подтвердилась», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Вечером 30 марта был поврежден один из элементов подстанции «Западная-2».
В результате оказались обесточены три подстанции, в 23:23 под действием защитных систем отключились несколько высоковольтных линий, сообщает ТАСС.
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