В Краснодаре восстановили электроснабжение 68 тыс. жителей

В ночь на 31 марта оно прервалось из-за аварии.

Специалисты возобновили электроснабжение 68 тыс. жителей Краснодар, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«Электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

«Информация о загорание на территории подстанции не подтвердилась», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вечером 30 марта был поврежден один из элементов подстанции «Западная-2».

В результате оказались обесточены три подстанции, в 23:23 под действием защитных систем отключились несколько высоковольтных линий, сообщает ТАСС.

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