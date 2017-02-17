В Краснодаре восстановили отопление в пострадавшем от пожара доме

В Краснодаре 17 февраля в пострадавшем от пожара доме на улице Прокофьева восстановили систему отопления.

После обследования и ремонта поврежденных участков внутридомовых сетей теплоснабжение многоквартирного дома было возобновлено.

«Пострадавшие от пожара участки заменили. Трубы на практически полностью выгоревшем шестом этаже были заглушены. Проведение ремонтно-восстановительных работ позволило ввести внутридомовые тепловые сети в работу», — прокомментировал вице-мэр Евгений Зименко, руководящий ликвидацией ЧС по поручению главы города.

По его словам, на следующем этапе будет восстановлено электроснабжение. Сейчас проводится обследование электрических сетей дома. Первоначальная проверка показала, что поэтажные электрические щитки не пострадали. Включать свет в здании начнут после того, как оно полностью просохнет, а также будет завершена проверка электропроводки непосредственно в квартирах.

В доме также планируется установить тепловые пушки для обогрева и просушки подъездов, лестничных площадок и коридоров. Проводится демонтаж уничтоженных в результате пожара и не подлежащих восстановлению участков кровли и мансардного этажа. Из подвала произведена откачка воды, оставшейся после тушения огня. По результатам проверки инженерных сетей многоквартирного дома составят дефектные акты для формирования перечня восстановительных работ.

В течение дня планируется начать поквартирный обход для оценки ущерба. Доступ жильцов в квартиры будет организован в сопровождении специалистов созданных мобильных групп. Пускать в жилые помещения людей будут на короткое время — забрать необходимые вещи и произвести опись пострадавшего имущества. После составления описи и оценки ущерба каждое помещение будет опечатано, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр города Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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