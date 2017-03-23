В Краснодаре восстановили прерванное из-за ДТП движение трамваев

В Краснодаре 23 марта на улице Калинина восстановили движение трамваев, прерванное из-за ДТП.

«Простой в движении электротранспорта на улице Калинина составил около часа. В 15:30 движение восстановили, трамваи пошли по своим маршрутам», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Вохмянин.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 23 марта около 14:30 на перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса столкнулись трамвай № 6 и автокран.

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