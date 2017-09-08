В Краснодаре возбудили дело о фальсификации в банке «Крыловский» на 6,1 млрд рублей

По данным, поступившим из ФСБ и Центробанка в СКР, возбудили уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

По версии следствия, в июле руководство и сотрудники АКБ «Крыловский» (АО) внесли заведомо недостоверные сведения о сделках, обязательствах и финансовом положении организации в документы бухгалтерского учета. Эти данные они предоставили в Центральный банк Российской Федерации, чтобы скрыть предусмотренные законодательством РФ признаки банкротства и основания для обязательного отзыва у организации лицензии, а также назначения временной администрации.

После ревизии кассы установили расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим остатком денег и кассовыми документами в сумме более 6,1 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из управления ФСБ по краю, и заявлению Южного главного управления Центрального банка РФ возбудили уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ отозвал лицензию банка «Крыловский» 2 августа из-за крупной недостачи денежных средств. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка. Страховое возмещение выплатит Сбербанк. Иск о признании организации несостоятельной был подан 10 августа.

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