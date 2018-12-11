В Краснодаре возбудили дело о передаче автодрома строительной компании

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения автодрома «Белая стрела», на котором проводят соревнования по дрэг-рейсингу и дрифту.

Права на участок в 15 га в 2014 году перешли от краснодарской Федерации технических видов спорта к ЗАО «Строй Интернейшнл», которая недавно попыталась приступить к сносу гоночной инфраструктуры для строительства на участке жилья. Группа активистов круглосуточно охраняет автодром.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц, причастных к переходу прав собственности на участок.

Следствие полагает, что в результате действий злоумышленников земля площадью 15 га незаконно выбыла из собственности краснодарской Федерации технических видов спорта.

Участок в прибрежной зоне Кубани выделили краснодарской общественной организации в 2008 году постановлением главы края Александра Ткачева. Федерация брала на себя обязательство по созданию автодрома со всей сопутствующей инфраструктурой — трассой, ограждениями, трибунами, автомобильными боксами, помещениями для водителей.

Автодром «Белая стрела» был открыт в 2009 году, на нем начались соревнования по дрэг-рейсингу, дрифту, триатлону и мотокроссу. В 2012 году федерация выкупила у департамента имущественных отношений края участок, необходимый для эксплуатации автодрома, против этого протестовало Росимущество. Ведомство настаивало, что Краснодарский край незаконно распорядился федеральной землей в водоохранной зоне, однако суды признали сделку законной.

Федерация технических видов спорта привлекла заемные средства ЗАО «Строй Интернейшнл» на 159 млн рублей. В 2014 году между федерацией и застройщиком заключили мировое соглашение, по которому должник в счет погашения долга передал компании права на участок, трассу и вспомогательное здание.

В 2015 году федерация объявила о своей ликвидации, а ЗАО «Строй Интернейшнл» представило в мэрию Краснодара проект планировки жилого микрорайона на участке под автодромом.

В ноябре на автодроме появились представители застройщика, на территорию въехали трактор и экскаватор. Рабочие намеревались начать снос трибун и ограждений, но участники гонок и зрители не пропустили технику.

Активисты гоночного клуба «Белая стрела» обратились в правоохранительные органы с заявлением о проверке обстоятельств сделки с землей, пишет «Коммерсантъ».

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