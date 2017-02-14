В Краснодаре возбудили дело в связи с обнаружением фрагмента тела младенца

В Краснодаре 13 февраля возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

В полицию Краснодара 13 февраля поступило сообщение об обнаружении по улице Захарова фрагмента ноги — стопы нижней трети голени — новорожденного ребенка.

По данному факту следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают личность роженицы и обстоятельства произошедшего. Обнаруженный фрагмент направили на судебно-медицинскую экспертизу. Из медицинских учреждений города истребована документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 февраля в соцсетях сообщили о найденной руке младенца в Краснодаре.

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