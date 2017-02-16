В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту пожара на улице Прокофьева

В Краснодаре 16 февраля по факту гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме в Музыкальном микрорайоне возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 15 февраля около 18:15 в многоквартирном доме с мансардной крышей произошло возгорание на шестом этаже. При тушении в одной из квартир обнаружено тело мужчины, который в этот день пришел в гости к хозяину квартиры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) как застройщика в части соблюдения пожарного законодательства, так и контролирующих органов и должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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