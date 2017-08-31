В Краснодаре возбудили уголовное дело после массового ДТП на Ейском шоссе

По уточненным данным, шестеро пострадали. Один человек погиб.

ДТП произошло на 4-м километре дороги Краснодар — Ейск. По уточненным данным полиции, 17-летний местный житель за рулем Nissan столкнулся с попутным автомобилем Kia под управлением 39-летнего краснодарца, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир Nissan, находящийся на переднем сиденье. Водители обоих автомобилей, пассажиры Nissan — 29-летний житель Кореновского района и 17-летняя краснодарка, а также два пешехода, стоявшие в момент аварии на остановке, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 августа около 20:00 в районе остановки «Лекраспром» на Ейском шоссе.

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