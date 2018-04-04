В Краснодаре возле многоэтажки нашли тело мужчины

Погибшего обнаружили 4 апреля. По предварительным данным, он упал с одного из этажей дома.

Мужчину обнаружили во дворе одного из домов на пересечении улиц Садовой и Краевой в микрорайоне Пашковском.

«Личность погибшего устанавливается. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства случившегося выясняются», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

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